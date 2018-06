Meteo Italia. A Luglio nessuna rovente ondata di caldo

La tendenza meteo dal 4 all'11 luglio

La prima decade di luglio sarà caratterizzata da temperature tipicamente estive in tutta l’Italia, ma, stando agli scenari proposti dai modelli più aggiornati, non dobbiamo aspettarci un periodo troppo “bollente”.

Scendendo in un maggiore dettaglio, le giornate del 4 e 5 luglio dovrebbero trascorrere con tempo prevalentemente soleggiato, fatto salvo per qualche episodio temporalesco isolato in sviluppo sulle zone montuose. Le temperature si assesteranno su valori di 2-3 gradi superiori alla norma.



Nelle giornate successive il campo anticlonico inizierà probabilmente a indebolirsi, specialmente al Nord, con un conseguente graduale aumento dell’instabilità atmosferica: la probabilità di temporali anche in pianura al Nord potrebbe aumentare già dal giorno 6 (specie al Nord-Ovest), poi domenica 8 luglio l’instabilità potrebbe estendersi anche al Centro e alla Sardegna. Questa fase sarà accompagnata da una contenuta diminuzione delle temperature, verso valori più vicini alla norma.

Per i primi giorni della settimana successiva (da lunedì 9 a mercoledì 11) nello senario più probabile si dovrebbe assistere ad una lenta espansione anticiclonica e ad un nuovo rialzo delle temperature.

Foto: iStock/Getty Images