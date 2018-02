Meteo Italia. A febbraio torna il freddo invernale

Tendenza meteo tra il 7 e il 17 febbraio

Dopo un gennaio da record, con una temperatura media di oltre 2 gradi superiore alla norma, il mese di febbraio sembra destinato a segnare un cambio di rotta: il meteorologo Rino Cutuli ci spiega cosa si prospetta per le prossime settimane secondo l'attuale tendenza meteo.





Gli ultimi aggiornamenti modellistici confermano un febbraio molto diverso rispetto a quanto vissuto nel mese precedente: di stampo decisamente più invernale, freddo e instabile, con alcuni episodi di tempo anche perturbato. Del resto, sarebbe stato difficile fare peggio, dopo un mese di gennaio tra i più caldi di sempre. Il raffreddamento atteso nel corso dell'attuale weekend darà inizio ad un periodo abbastanza lungo, tale da includere forse anche tutta la seconda decade di febbraio, con temperature generalmente inferiori alla norma sull’Italia, in modo più significativo al Nord. Un temporaneo e lieve rialzo termico, tuttavia, non è da escludersi a inizio seconda decade.

Sul fronte delle precipitazioni, seppure in un quadro di grande incertezza previsionale, l’evoluzione al momento più probabile vede maggiormente esposte le regioni centro-meridionali con apporti, in qualche caso, anche superiori alla norma. Un po’ meno favorite dalle precipitazioni le regioni settentrionali, ma anche qui le occasioni non dovrebbero mancare, specialmente entro la fine della prima decade (tra 7 e 8) e nel corso della seconda decade (grazie ad una maggiore ingerenza atlantica).

Dato il quadro termico atteso al Nord, non sono da escludersi brevi episodi di neve fino a bassa quota.



