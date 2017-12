Meteo Italia. A Capodanno nuovo peggioramento

La tendenza

La perturbazione che sta attraversando l’Italia oggi (giovedì) porterà ancora piogge sparse al Nord-Est e al Centro-Sud, con nevicate fino a bassa quota nelle zone interne del Centro e a ridosso dell’Appennino Emiliano, mentre un miglioramento del tempo è atteso al Nordovest spazzato da più asciutti venti di Foehn. L’aria fredda che segue la perturbazione, nella giornata odierna, si propagherà a tutta l’Italia accompagnata da venti molto forti: raffiche fino a 100 km/h in Sardegna e sul Tirreno centro-meridionale. Le temperature quindi torneranno a calare in tutta Italia con la sensazione di freddo che verrà accentuata proprio dall’intensa ventilazione. Negli ultimi giorni dell’anno invece il clima gradualmente diverrà più mite, con temperature anche al di sopra della norma al Centro-Sud. Al momento non sono previste perturbazioni organizzate capaci di portare diffuso maltempo. Tra la fine di venerdì e la giornata di sabato un sistema nuvoloso in transito Oltralpe determinerà comunque alcune nevicate lungo le Alpi, in particolare nelle zone di confine.



Leggi qui le previsioni aggiornate per le prossime ore.



Durante gli ultimi giorni dell’anno le correnti si disporranno nuovamente da ovest e sull’Italia affluirà gradualmente aria più tiepida che determinerà un nuovo rialzo delle temperature. In particolare sabato una perturbazione in transito sull’Europa centrale lambirà anche il nostro Paese con nevicate lungo le Alpi, inizialmente anche fino al fondovalle, ma con quota in graduale rialzo nel corso della giornata. Sul resto d’Italia tempo più asciutto con pochi fenomeni sul nord della Sicilia, nel sud della Calabria e sulla Toscana centrale. Altrove soltanto nuvolosità variabile con qualche schiarita più ampia tra il basso Adriatico e l’alto Ionio e, dalla sera, anche sulle pianure del Nord, dove nel corso della notte vi è il rischio di formazione di qualche nebbia. Temperature massime in rialzo al Centro-Sud e sulle Alpi, ancora venti moderati occidentali su Puglia meridionale e nelle Isole. Domenica 31 dicembre tornerà temporaneamente il sole sul settore alpino. Qualche annuvolamento significativo ma sostanzialmente innocuo potrà interessare la Sardegna, il settore ligure e quello tirrenico. Anche in Val Padana tempo solo parzialmente soleggiato per possibili nubi basse dovute anche al sollevamento delle nebbie. A fine giornata, quindi nella notte di San Silvestro, assisteremo a un’intensificazione della nuvolosità sia al Nord che sul settore tirrenico, con il rischio di qualche pioggia in Liguria, ma anche con riflessi positivi in termini di temperature, che aumenteranno nelle minime, determinando quindi una notte meno fredda rispetto alle precedenti. Saranno queste però le prime avvisaglie di un possibile peggioramento atteso per il Capodanno, quando alcune piogge potranno interessare parte del Nord e del settore tirrenico.