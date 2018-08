Meteo. Intensa perturbazione sul Nord Italia: rischio di temporali forti

L'Italia va incontro a un graduale peggioramento del tempo, che si concretizzerà soprattutto nei primi giorni di settembre. Dopo la perturbazione numero 4 di agosto, che ha lambito l’Italia settentrionale nelle ultime ore, la quinta perturbazione del mese investirà il Paese tra oggi e il weekend.

L’aria più fresca che la accompagna si riverserà nel cuore del mar Mediterraneo, dando vita ad un circolazione di bassa pressione che insisterà sulla nostra Penisola fino al 4-5 di settembre. Ne conseguirà una fase di tempo molto instabile e localmente perturbato, prima al Nord (a partire da oggi), poi al Centro (tra sabato e domenica) e infine anche al Sud (tra domenica e lunedì prossimo). Oltre alle precipitazioni, spesso temporalesche e in qualche caso anche intense, è lecito attendersi un’interruzione del clima estivo e quindi un calo generale delle temperature, più sensibile al Centro-Nord dove, entro domenica, i valori si porteranno in qualche caso anche al di sotto della norma.

Previsioni meteo per venerdì. Oggi al Nord alto rischio di piogge e rovesci temporaleschi sin dalle prime ore: dapprima soprattutto nelle regioni di Nord-Ovest e in Trentino Alto Adige, nella seconda parte del giorno anche su quelle di Nord-Est. I fenomeni saranno localmente intensi e persistenti, associati a grandine e raffiche di vento. Al Centro-Sud tempo ancora abbastanza buono: durante il pomeriggio non si escludono occasionali e brevi acquazzoni lungo la dorsale appenninica. Temperature massime in calo al Nord e in Toscana, in qualche caso anche sensibile; punte oltre 30 gradi al Centro-Sud e nelle Isole. Venti moderati o tesi di Libeccio nel mar Ligure.

Foto iStock/Getty Images



Per la giornata di oggi, venerdì 31 agosto, la Protezione Civile ha emesso l'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico su alcuni settori della Lombardia (Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine).



È stata diramata anche l'allerta gialla di ordinaria criticità sulle seguenti regioni italiane:

- ordinaria criticità per rischio idraulico sulla Lombardia (Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale);

- ordinaria criticità per rischio temporali su Basilicata (Basi-D, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Emilia Romagna (Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali, Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Bacini emiliani orientali, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Pianura emiliana centrale), Lombardia (Valchiavenna, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese), Puglia (Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno), Sicilia (Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Bacino del Fiume Simeto), Umbria (Alto Tevere, Nera - Corno, Chiascio - Topino), Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone);

- ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo (Marsica, Bacino dell'Aterno), Basilicata (Basi-D, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Lombardia (Valcamonica, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi orientali, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina