Meteo. Giovedì vento forte e tempo variabile in gran parte d'Italia

L’Italia sta vivendo una fase caratterizzata da intense correnti occidentali che si snodano lungo il bordo settentrionale dell’Anticiclone delle Azzorre, il quale resta per il momento confinato a più basse latitudini. Nell'ambito di queste correnti si muovono alcuni sistemi nuvolosi accompagnati da masse d’aria relativamente mite. La perturbazione attualmente in transito (la n°3 di gennaio) domani si allontanerà verso la Grecia, seguita a breve distanza da un’altra perturbazione atlantica (la numero 4 di gennaio) che, come la precedente, si mostrerà attiva soprattutto sulle aree alpine.

Nel fine settimana, invece, i venti, alimentati da un’area di bassa pressione in approfondimento sulla penisola iberica, diverranno meridionali, prevalentemente di Scirocco. Un nuovo e più intenso sistema perturbato (perturbazione n°5) si avvicinerà dando origine a precipitazioni abbondanti al Nord-Ovest. Contemporaneamente, i venti di Scirocco determineranno un clima quasi primaverile soprattutto al Centro-Sud dove le temperature massime si manterranno in molte zone su valori vicini ai 20 gradi e localmente oltre.

Previsioni meteo per giovedì. Quella di domani sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile su tutte le regioni, maggiormente compatta lungo l’arco alpino dove saranno possibili nevicatesparse a quote via via crescenti col passare delle ore, da 1400 a 2000 metri sul settore occidentale, da 800 a 1200 metri nel settore centrale, da 400 a 1000 metri sulle Alpi orientali. Qualche debole pioggia isolata anche sull'alta pianura padana, in Toscana, sulla Calabria tirrenica e nel Messinese.

Temperature in rialzo, specie nei valori minimi, e quasi ovunque al di sopra della norma. Forti venti occidentali sulle isole e sul Tirreno centro meridionale, al mattino anche sull'alto Ionio.

Previsioni meteo per venerdì. Sarà un’altra giornata con nuvolosità variabile in tutto il territorio. Non si prevedono fenomeni rilevanti, salvo qualche sporadica pioggia su rilievi toscani, alto Adriatico e Calabria tirrenica. Al primo mattino sarà possibile presenza di nebbie sulla Val Padana occidentale. Dalla sera tendenza a un peggioramento al Nord-Ovest.

Temperature in leggero calo al Nord-Ovest, in ulteriore rialzo al Centro-Sud. Ventoso per Libeccio sui mari di ponente.

Nel fine settimana dell'Epifania assisteremo al ritorno del maltempo, con piogge anche abbondanti al Centro-Nord.