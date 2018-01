Meteo. Cielo nuvoloso in gran parte dell'Italia, temperature miti

Oggi ancora nuvole su gran parte d’Italia ma con poche piogge e temperature piuttosto miti.

Già alla fine del giorno però è atteso un graduale peggioramento al Nord-Ovestper l’avvicinarsi di una perturbazione che investirà l’Italia nei prossimi giorni. Nel fine settimana dell'Epifania la formazione di un vortice di bassa pressione centrato sulla Spagna spingerà sul nostro Paese delle correnti umide e tiepide, che andranno a coinvolgere soprattutto le regioni settentrionali.

Previsioni meteo per venerdì. Al mattino nuvole su gran parte del Paese, anche se alternate a sprazzi di tempo bello e con qualche pioggia o pioviggine solo su Toscana e Calabria Tirrenica; qualche nebbia in Val padana. Nel pomeriggio di oggi la nuvolosità tenderà ad aumentare al Nord. Piogge isolate su coste dell’Alto Adriatico, Toscana e Calabria Tirrenica. Dalla sera deboli piogge anche su Liguria e Piemonte Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest, in ulteriore aumento nel Triveneto e al Centro-Sud. Venti moderati da sud-ovest sui bacini di ponente.

Previsioni meteo per sabato 6 gennaio. Il giorno dell'Epifania il cielo sarà molto nuvoloso o coperto su gran parte del Nord e sull'alta Toscana, con piogge deboli e spesso intermittenti al Nord-Ovest dove sui rilievi nevicherà a quote oltre i 1300-1400 metri. Qualche piovasco sarà possibile anche su estremo nord-ovest della Toscana e Venezia Giulia. Tempo migliore nel resto d’Italia con nubi sparse ma in attenuazione sul Tirreno fino alla Campania e schiarite già più diffuse nel resto del Centro-Sud.

I venti si disporranno da sud o sud-est su tutti i mari e soffieranno anche moderati su quelli di ponente mantenendo quindi un clima mite.