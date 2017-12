Mercoledì 27 dicembre un'ondata di maltempo investirà l'Italia. È allerta meteo

Domani un’intensa perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia: sarà una giornata all'insegna del maltempo su quasi tutto il Paese, specialmente al Centro-Nord e in Sardegna; residue schiarite solo all'estremo Sud. Le precipitazioni, in particolare, potranno risultare abbondanti sulla Lombardia settentrionale, sul Nord-Est, sull'alta Toscana, su Umbria e Lazio. La sera piogge in arrivo anche sulla Sicilia e fenomeni in intensificazione sulla Campania. Neve a quote alte sull'Appennino, oltre 1000 metri circa sulle Alpi centro orientali, fino a 400-700 metri in Piemonte. Venti forti sulle isole e al Centro-Sud.

Allerta della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione su diversi settori di Abruzzo, Lazio, Liguria, Molise e Umbria. Allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico diffuso su Abruzzo (Bacino Alto del Sangro) e Umbria (Nera - Corno, Chiascio - Topino). Moderata criticità per rischio idrogeologico localizzato su: Abruzzo (Bacino dell'Aterno, Marsica); Lazio (Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Aniene); Liguria (Bacini Liguri Marittimi di Levante); Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro) e Umbria (Chiani - Paglia, Medio Tevere).





Allerta Gialla

La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla di ordinaria criticità su diversi altri settori delle regioni italiane che domani saranno colpite dal maltempo. In particolare, è stata diramata un'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico diffuso su Emilia-Romagna (Bacini emiliani orientali, Bacini emiliani centrali, Bacini romagnoli, Bacini emiliani occidentali); Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana) e Umbria (Trasimeno - Nestore, Alto Tevere).

Sempre allerta gialla, ma per rischio idrogeologico localizzato, su:

Abruzzo (Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara); Basilicata (Basi-D, Basi-A2, Basi-C, Basi-B, Basi-A1); Calabria (Versante Tirrenico Settentrionale); Campania (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Tusciano e Alto Sele, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana); Friuli Venezia Giulia (Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino montano del Tagliamento e del Torre); Lazio (Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud, Roma, Bacino Medio Tevere); Liguria (Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Levante); Marche (Marc-5, Marc-3); Molise (Litoranea); Sardegna (Iglesiente, Bacino del Tirso, Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu); Sicilia (Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica); Toscana (Serchio-Lucca, Romagna-Toscana, Reno, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Medio, Versilia, Fiora e Albegna, Serchio-Garfagnana-Lima) e Veneto (Alto Piave).