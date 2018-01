Maltempo Francia

La Senna continua a crescere, con il picco atteso per domenica. Fino alle 16:00 di domani permane l'allerta arancione per rischio allagamenti in molti settori del nord della Francia, compresa l'area parigina. In quste zone piove ormani da quasi 2 settimane; tutte le perturbazioni atlantiche che da noi hanno portato abbondanti nevicate, hanno scaricato notevoli quantitativi di pioggia che hanno creato le basi per le piene dei fiumi che si stanno verificando. Nei prossimi giorni saranno ancora possibili delle precipitazioni che però saranno meno violente rispetto quelle precedenti. Una fase nuovamente un po' più intensa potrebbe essere determinata da quella che per noi, per l'Italia sarà la perturbazione n. 1 di febbraio che investirà prima la Francia tra il 31 gennaio e l'1.