Maltempo Europa

Si è scatenato il caos nei trasporti aerei dela causa dei venti intensi: sono infatti centinaia i voli cancellati, in particolare in Olanda e Svizzera, ma anche in Francia e nel Regno Unito. Purtroppo arriva dalla Francia la notizia di una donna morta sulle piste da sci per la caduta di un albero e la BBC riporta di 2 persone morte sulla costa settentrionale della Spagna dopo essere state spazzate via da un'onda anomala. In Francia sono più di 200000 le case rimaste senza corrente e numerosi danni sono stati segnalati in Gran Bretagna a causa degli alberi caduti sulle strade. In Irlanda restano ancora senza elettricità 27000 abitazioni. Nella giornata di oggima tra in Francia e in Inghilterra le raffiche localmente potranno ancora raggiungere gli 80-100 km/h