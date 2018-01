Maltempo al Nord: è allerta

Le previsioni meteo per lunedì

Al mattino il cielo sarà coperto al Nord, con piogge intense e diffuse e neve abbondante oltre i 1300 metri circa all'estremo Nord-Ovest, prime piogge sulle Venezie; nuvolosità più irregolare nel resto d’Italia. Dal pomeriggio piogge in progressiva estensione e intensificazione nelle altre regioni settentrionali, con neve anche abbondante sulle Alpi oltre i 1200-1500 metri e con fenomeni forti in serata anche sulle Venezie. Prime piogge anche sull'alta Toscana con possibili rovesci o temporali in serata, quando qualche pioggia coinvolgerà anche Umbria occidentale, Lazio e nord-ovest della Sardegna. Temperature in aumento nelle minime e clima sempre molto mite al Centro-Sud per l’insistenza di forti venti di Scirocco. Mari agitati, con rischio di mareggiate lungo le coste esposte a sud-est.

Nella giornata di lunedì, il pericolo valanghe sarà elevato su tutto l'arco alpino e in particolare sui settori occidentali: qui i dettagli.

L'allerta della Protezione Civile

Per la giornata di lunedì la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico localizzato su alcuni settori di Liguria, Piemonte e Veneto.



Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente;

Piemonte: Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po;

Veneto: Piave pedemontano.



Diramata un'allerta gialla per ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato sull'intera Valle d'Aosta, sui restanti settori della Liguria e su alcuni settori delle seguenti regioni:



Emilia Romagna: Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani occidentali;

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Varaita, Maira e Stura, Pianura Cuneese, Valle Tanaro, Pianura Torinese e Colline;

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Piave, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.