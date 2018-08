Isola di calore: ecco perché in città fa più caldo

Avete mai fatto caso a come la temperatura, in genere, sia più elevata in città? Nelle aree urbane, infatti, fa più caldo rispetto a quando ci si trova nella natura, al mare o in campagna che sia?

Questo fenomeno prende il nome di "isola di calore", e ha più di una causa.





Foto: iStock/Getty Images





Le città sono costituite prevalentemente da cemento e asfalto, materiali che, rispetto ad un suolo ricoperto dalla vegetazione, assorbono circa il 10% in più di energia solare. Ma a far aumentare il calore percepito nelle città contribuisce anche la geografia urbana, con prevalenza di strade strette rispetto all'altezza degli edifici.

Rispetto ad una superficie piana non edificata, viene catturata una maggior quantità di radiazione solare perché intrappolata dalle numerose riflessioni multiple subite dai raggi sulle pareti dei palazzi. L'effetto isola di calore è direttamente proporzionale all'estensione dell'area urbana, tanto da poter creare condizioni che portano a rilevare temperature mediamente superiori anche di 3-4°C rispetto alle campagne limitrofe.

Foto: iStock/Getty Images