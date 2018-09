Inquinamento e salute: nuovo grido d'allarme

Uno studio pubblicato su Pnas, la rivista della National Academy of Sciences of the United States of America e condotto in Cina, mette in relazione all'inquinamento le nostre capacità cognitive. I risultati hanno portato alla luce un impatto negativo dell’inquinamento sulle nostre prestazioni.

I ricercatori, provenienti dalle università di Pechino e di Yale, hanno testato le abilità verbali e matematiche per 4 anni di un campione di 20000 persone. Non sarebbe possibile dimostrare l’esistenza di un rapporto di causa-effetto, ma gli studiosi hanno evidenziato una relazione tra la presenza nell’aria di elementi nocivi e il calo delle prestazioni.

inquinamento atmosferico ostacola le performance cognitive. Gli effetti sono più pronunciati con l'età, soprattutto tra gli uomini e tra le persone meno istruite. I danni dell'invecchiamento della mente provocato dall'inquinamento atmosferico impongono probabilmente costi economici e sanitari, dal momento che le funzioni cognitive sono importanti per gli anziani, sia per la gestione delle incombenze quotidiane sia per prendere decisioni importanti". Queste le parole dei ricercatori. "Abbiamo scoperto che l'esposizione a lungo termine all'atmosferico ostacola le performance cognitive. Gli effetti sono più pronunciati con l'età, soprattutto tra gli uomini e tra le persone meno istruite. I danni dell'invecchiamento della mente provocato dall'inquinamento atmosferico impongono probabilmente costi economici e sanitari, dal momento che le funzioni cognitive sono importanti per gli anziani, sia per la gestione delle incombenze quotidiane sia per prendere decisioni importanti". Queste le parole dei ricercatori.

Nello studio sono stati proposti 24 quesiti di matematica e 34 in cui si testava il riconoscimento delle parole. Sono state prese in considerazione le misurazioni di anidride solforosa, diossido di azoto e particolato sospeso, sotto i 10 micrometri, nelle aree in cui abitavano i partecipanti.