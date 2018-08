Inquinamento da ozono: i rischi per la salute

L’ozono, specie d'estate, può diventare un inquinante dannoso per la salute perchè sole e temperature elevate ne aumentano le concentrazioni. L'ozono è un forte ossidante in grado di attaccare l’apparato respiratorio provocando irritazioni agli occhi e alla gola, tosse e riduzioni della funzionalità del polmone fino a provocare, nei casi più gravi, edemi polmonari.

La maggior parte di questi effetti cessano nel momento in cui I soggetti più a rischio sono innanzitutto i bambini, le persone che fanno attività all’aperto, persone affette da malattie polmonari e persone con particolare suscettibilità all’ozono.



I limiti legislativi riferiti all'inquinamento da ozono sono divisi, considerando la media di 1 ora, in Soglia Informazione a 180 microgrammi/m3 e Soglia di Allarme a 240 microgrammi/m3. La soglia di informazione viene definita come il livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate e tempestive. La soglia di allarme invece rappresenta il livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per la popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di adottare provvedimenti immediati.

Foto ANSA



Ma attenzione a non demonizzare l’ozono perché quello contenuto nella stratosfera è essenziale per la vita sulla Terra. L’ozono stratosferico è infatti definito “ozono buono” perché costituisce un filtro di primaria importanza per la protezione della biosfera nei confronti nei raggi UV più energetici (UVB e UVC) e le cui penetranti lunghezze d’onda risultano nocive per gli esseri viventi in quanto danneggiano il DNA delle cellule, impedendo in tal modo la loro corretta riproduzione. Se tutta la colonna di ozono (stratosferico e troposferico) venisse ridotta alla pressione di 1 atmosfera e alla temperatura di 0°C, occuperebbe uno spessore di appena 3 millimetri. Nonostante la sua bassissima concentrazione (pensate che tra i 15 e i 35 km di altezza dove l’ozono raggiunge la massima quantità la sua concentrazione è di appena 10 molecole per ogni miliardo di molecole d’aria) questa sottile pellicola di ozono ci protegge e consente al nostro pianeta di essere vivibile.