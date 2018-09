Il tifone Mangkhut ha colpito le Filippine e la Cina

Il tifone Mangkhut ha colpito il sud della Cina, dopo aver devastato nei giorni scorsi la zona settentrionale delle Filippine. Secondo gli esperti si tratta del ciclone tropicale più forte del 2018 e ha provocato piogge torrenziali e venti molto intensi.

Nella giornata di domenica, in Cina Mangkhut ha colpito la provincia meridionale del Guangdong e la zona di Hong Kong, dove i venti hanno superato i 110 km orari. Nella città sono rimaste ferite oltre 100 persone e i livelli delle acque sono saliti di quasi 3 metri e mezzo. Più di tre milioni di persone sono state evacuate nel sud della Cina.



Foto: NASA







In rete si sono diffusi video e immagini davvero impressionanti, provenienti per lo più dalla città di Hong Kong, dove i grattacieli hanno subito molti danni. Le raffiche di vento sono state così violente da far oscillare i palazzi:

Foto: ANSA





Prima di raggiungere la Cina, il tifone Mangkhut ha devastato l'area settentrionale dell'arcipelago delle Filippine, dove ha sradicato alberi, divelto tetti e provocato frane e inondazioni. Il bilancio delle vittime in quest'area è particolarmente elevato e, purtroppo, sembra destinato ad aggravarsi ulteriormente: sarebbero almeno 65 i morti accertati, ma all'appello mancano ancora decine di dispersi.





Foto: ANSA