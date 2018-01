I giorni della merla sono davvero i più freddi dell'anno?

Il mese di gennaio viene considerato, statisticamente, il più rigido dell’anno a livello climatico e su scala nazionale. Definito per eccellenza il “mese del freddo”, negli ultimi anni e forse anche negli ultimi decenni, questo mese ci ha abituati talvolta a vivere alcune parentesi con un clima decisamente più clemente, anticipando quasi l’imminente arrivo della primavera. In queste circostanze, l’occhio attento dell’uomo di campagna nel corso del tempo ha osservato che, così come in agosto è presente il seme dell’inverno, così impercettibilmente in gennaio la natura accenna a ridestarsi.



Quando, in questo periodo, il clima si fa più mite l’apparizione di alcuni fiori o animali non ci deve però trarre in inganno. Si tratta di comportamenti fuori stagione della natura, che si esauriscono nel giro di qualche giorno, facendoci ripiombare improvvisamente nella cruda realtà invernale. Non a caso alla fine di gennaio vengono ricordati i famosi “giorni della merla”. Secondo l’antica tradizione popolare i giorni 29, 30 e 31 sarebbero i più freddi dell’anno anche se, dal punto di vista climatologico italiano, il periodo in assoluto più freddo cade a cavallo tra la seconda e la terza decade di gennaio e per alcune zone del Sud Italia anche più avanti, tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio.

La leggenda narra che, tanto tempo fa, quando i merli erano bianchi, accadde che una merla, per ingannare gennaio che regolarmente la maltrattava con il freddo e il cattivo tempo, decise di restare nascosta con tutta la sua famiglia. Uscì solo l’ultimo giorno del mese, che allora durava 28 giorni, deridendo gennaio per essere riuscita a sottrarsi alla sua gelida morsa. Gennaio, infuriato, chiese a febbraio 3 giorni in prestito e scatenò una tempesta di neve e gelo, costringendo l’incauta merla a ripararsi dentro un camino: da allora, la merla diventò più cauta e con le piume nere.