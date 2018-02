Gelo siberiano sull'Europa: quali sono le cause?

L'ondata di gelo che a fine febbraio piomberà sull'Europa è probabilmente destinata a passare alla storia. Dalla Siberia, infatti, arriverà il Buran, un vento gelido che raggiungerà anche l'Italia. Sono vere e proprie giornate di ghiaccio quelle a cui va incontro il Bel Paese: le temperature scenderanno anche di oltre 10 gradi al di sotto della media, soffieranno forti venti e la neve potrà arrivare fino in pianura.

Può sembrare sorprendente, ma all'origine di un'ondata di gelo così eccezionale c'è il riscaldamento della stratosfera. Gli esperti di Meteo.it ci spiegano come sia possibile.

«Nei primi giorni del mese di febbraio - spiega il meteorologo Simone Abelli - ha avuto inizio un anomalo riscaldamento della stratosfera (intorno ai 30km di quota). Questo riscaldamento ha causato una deformazione del vortice polare: questa area di bassa pressione, chiamata così perché normalmente staziona sul Polo Nord, si sta propagando verso latitudini più basse, accompagnata dalla massa di aria gelida che la caratterizza. Uno di questi nuclei di aria gelida è proprio la massa d’aria siberiana che, a partire dal weekend, farà irruzione sul cuore dell’Europa provocando un’ondata di freddo molto intensa».

«Quello che avverrà nei prossimi giorni – spiega Raffaele Salerno – è connesso ad un fenomeno denominato Sudden Stratospheric Warming (SSW, in italiano riscaldamento improvviso della stratosfera). Il termine SSW si riferisce a ciò che osserviamo, ovvero un riscaldamento rapido (fino a circa 40-50° C in un paio di giorni) nella stratosfera, tra 15 e 50 km. Molti avranno sentito parlare delle correnti a getto, una sorta di nastri trasportatori dei sistemi atmosferici. Tra queste correnti a getto, vi è quella che circonda l’Artico. Essa scorre da ovest verso est. Questo flusso può essere interrotto da disturbi nella troposfera (la parte più bassa dell’atmosfera) o comunque da altre cause quali, ad esempio, una vasta area di alta pressione nell'emisfero settentrionale».

«Questi disturbi creano delle oscillazioni nel getto polare, vere e proprie onde, che si infrangono proprio come le onde del mare sulla spiaggia. Quando tali ondulazioni si rompono, vi può essere un indebolimento o persino una inversione del flusso che scorre da ovest verso est, invertendo quindi i venti facendoli andare verso ovest persino. Mentre ciò accade, l’aria nella stratosfera inizia a collassare sull’area polare e si comprime. Mentre si comprime, si scalda e da qui discende il riscaldamento stratosferico.

Le fluttuazioni della circolazione – continua il meteorologo Raffaele Salerno – generano onde che viaggiano su nell’atmosfera fino ai venti che scorrono da est verso ovest in stratosfera. Si genera una rottura del flusso che rinforza i venti orientali trasportandoli nelle parti più basse dell’atmosfera. Questo processo continua fino a che i venti orientali raggiungono la troposfera. Questo fenomeno copre un arco di tempo che va da alcuni giorni a qualche settimana. L’alterazione del flusso, con la generazione dei venti orientali, indebolisce l’area di bassa pressione e trasporta la corrente a getto più a sud. Questo produce una alta pressione sull’Atlantico settentrionale che blocca il flusso usuale delle correnti occidentali, facendo affluire aria fredda da est di origine continentale. Quanto fa freddo dipende poi, in prevalenza, dall’area di provenienza del flusso orientale nei bassi strati».