Gelo e vento: lunedì mattina temperature percepite giù fino a -15 gradi

L'aria artica siberiana sta gradualmente raggiungendo le nostre regioni e, nei prossimi giorni, farà calare drasticamente le temperature specie al Centro-Nord dove si vivranno giornate di ghiaccio, ossia giornate durante le quali il termometro non supererà mai lo zero, nemmeno durante il giorno. Basti pensare che a Milano all’alba di oggi la temperatura minima si è attestata a 1°C e, nel pomeriggio, al contrario di quanto avviene normalmente, non è destinata ad aumentare ma ad abbassarsi fino a -1°C, segno dell’effetto al suolo della massa d’aria gelida.



Il freddo intenso però sarà accentuato anche da forti e gelidi venti settentrionali. Si tratta dell'effetto wind chill che fa aumentare la sensazione di freddo in presenza di vento. Da cosa dipende? Il vento rimuove la "pellicola" di aria tiepida che si forma sopra la nostra pelle e quest’ultima risulta maggiormente esposta al contatto con l’aria fredda dell’ambiente. Tanto più forte è il vento tanto maggiore è la sensazione di freddo percepita.

A Venezia e Trieste, con una minima di -4°C, per effetto di venti medi a circa 40 km/h, le temperature percepite lunedì all'alba potrebbero avvertire addirittura i -13°C. A Bologna con -5°C e vento a 25 km/h la percepita sarà di -11°C. Nelle zone più ventose il freddo sarà dunque ancora più pungente.



Vento a parte, fino alla giornata di giovedì in moltissime aree del Nord e del Centro il termometro non salirà al di sopra dello zero sia di giorno che di notte: vivremo dunque una serie di giornate di ghiaccio con freddo pungente anche nelle ore centrali del giorno.

Al Nord le temperature effettive all'alba potranno spingersi fino a -10 -15 gradi: ad Aosta mercoledì mattina ci si sveglierà con -14°C; a Piacenza con -11°C; a Udine e Torino con -9°C; a Milano con -7°C.

Il calo termico sarà sensibile anche nelle regioni del Centro con temperature che all'alba di mercoledì caleranno sino a -9°C a Campobasso, -8°C a Firenze, -7°C a Viterbo e Roma e -4 ad Ancona.