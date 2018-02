Freddo al Nord, piogge più frequenti al Sud: la tendenza meteo per l'ultima parte di febbraio

Tendenza meteo tra il 19 e il 28 febbraio

Durante l’inizio della prossima settimana si dovrebbe assistere alla formazione di un’area di alta pressione sull'Europa occidentale in grado di arrestare per qualche giorno il movimento delle perturbazioni e delle masse d’aria di origine atlantica da ovest verso l’Italia. Nell'ambito di questo scenario il nostro Paese si troverà esposto ad un flusso di correnti mediamente settentrionali che potrebbero convogliare, a tratti, dell’aria più fredda e asciutta specialmente sul Centro-Nord del Paese e sul versante adriatico. È doveroso sottolineare l’estrema incertezza di una previsione dettagliata sia dal punto di vista delle temperature sia da quello delle precipitazioni che interesseranno il nostro Paese, specialmente dopo il giorno 21.

L’Italia, infatti, si troverà a metà strada tra la circolazione di aria fredda che probabilmente interesserà l’Europa orientale e i venti più miti che continueranno a prevalere sul settore occidentale. L’evoluzione più probabile per l’ultima parte del mese è quella di temperature prossime o leggermente inferiori alla norma sul Centro-Nord, prossime o leggermente superiori al Sud; le precipitazioni, probabilmente, saranno piuttosto scarse al Nord e sul lato tirrenico della Penisola, un poco più frequenti, invece, le piogge al Sud.



