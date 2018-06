Estate in pausa: caldo in attenuazione da Nord a Sud

Dopo un weekend di bel tempo e caldo estivo, la settimana si apre con l'arrivo di una nuova perturbazione, la terza del mese di giugno. In settimana la perturbazione, una circolazione o vortice di bassa pressione, scivolerà sull'Italia da Nord verso Sud trascinando sul nostro Paese aria un po' più fresca. Le temperature quindi subiranno un calo graduale ed infatti, dal grande caldo si ritornerà su valori intorno alla media del periodo.

A Milano dai 30°C di domenica si passerà ai 23°C prevsti per mercoledì; a Torino, dai 28°C mercoledì si scenderà a 21°C, a Venezia dai 29°C di domenica ai 23 di mercoledì, a Bologna dai 31°C previsti lunedì, si scenderà a 25°C nella giornata di giovedì.



Nelle regioni del Centro-Sud il caldo si attenuerà tra mercoledì e giovedì. Ad esempio dai 32°C di oggi a Firenze, il termometro scenderà a 25°C mercoledì. A Perugia in un paio di giorni si scenderà di 10 gradi: dai 31°C di oggi ai 21°C previsti mercoledì. Caldo in attenuazione anche a Roma dove si passerà dai 30°C di oggi ai 23°C di giovedì. A Napoli le temperature scenderanno di 5 gradi, dai 29°C di lunedì ai 24 di giovedì, così come a Palermo e Sassari.