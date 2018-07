Eclissi totale di luna: a luglio 2018 la più lunga del secolo

L'eclissi di Luna di luglio sarà uno spettacolo unico: tra il 27 e il 28 luglio la notte di mezzo Mondo vedrà la Luna arrossire durante l'eclissi totale, la più lunga del secolo. Sarà un evento da non perdere. Fortunatamente, questa eclissi di luna sarà visibile anche dall'Italia e

la sua durata sarà eccezionale: l'eclissi totale durerà 1 ora e 43 minuti, la più lunga da qui al 2100.



Sole, Terra e Luna si allineeranno di nuovo dopo l'eclissi totale del 31 gennaio. La luna entrerà nel cono d'ombra della Terra alle ore 22.24 italiane del 27 luglio ma è alle 23.30 che inizierà l'eclissi totale, che terminerà alle 01.13 del 28 luglio. Da quel momento fino alle 02.19 l'eclissi tornerà ad essere parziale perché piano piano la Luna uscirà dal cono d'ombra della Terra.



Nell'attraversare il cono d'ombra, la Luna arrossirà e, per questo motivo, oltreoceano viene chiamata luna di sangue (blood moon). Durante l'eclissi la luna assumerà un colore rosso perché i raggi del Sole verranno rifratti dall'atmosfera della Terra, raggiungendo in parte il nostro satellite.

Foto ANSA