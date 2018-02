Eccezionale ondata di gelo in arrivo sull'Europa: temperature in picchiata, vento forte e neve

L'eccezionale ondata di gelo che sta per irrompere sul cuore dell'Europa è legata al "Buran", un vento gelido siberiano. Ma come mai si chiama Buran e non Burian? Il termine Buran ha origine dalla parola russa буран e da quella turca burağan, "vento molto forte". L’aria gelida arriva infatti direttamente dalla Siberia e per raggiungere il nostro Paese compirà una distanza di circa 5.800 chilometri.



L’ondata di gelo coinvolgerà gran parte dei Paesi europei: verranno duramente colpite, dunque, città come Varsavia, Berlino, Budapest, Helsinki, Stoccolma, Praga, Vienna, Parigi, Londra, Bruxelles, Zurigo, con gravi disagi ai trasporti e danni all'agricoltura.

All'inizio della prossima settimana a Mosca il termometro precipiterà a -27°C di notte e non supererà i -12°C durante il giorno; a Berlino si arriverà a -15°C nella notte e a -4°C di giorno; a Parigi -8°C di notte, 0°C di giorno; a Londra -6°C durante la notte e fino a 1°C durante il giorno; a Budapest -16°C di notte, -5°C di giorno.



Sarà un’ondata di gelo dalla portata storica per l’Europa e probabilmente anche per l’Italia, paragonabile a quella del febbraio 2012 o del gennaio 1985. A causa dello Stratospheric-warming, un forte riscaldamento della stratosfera in grado di suddividere il vortice polare in due lobi, una massa d’aria gelida di matrice siberiana a partire dal weekend farà irruzione sul cuore dell’Europa provocando un’ondata di freddo eccezionale. Sono attese nevicate, un crollo termico e giornate di ghiaccio (ovvero con temperature che anche di giorno non supereranno lo zero).

In Italia temperature in picchiata, vento a 100 km/h e neve fino alle coste

Domenica l'aria gelida, sospinta da intensi venti orientali, inizierà ad affluire sull'Italia a partire dal Nord e dall'alto Adriatico. É sempre più probabile che questi venti gelidi con l’inizio della prossima settimana riescano a raggiungere anche gran parte del nostro Paese, lasciando ai margini soltanto l’estremo Sud, la Sicilia e le Isole. Gli effetti sull'Italia potrebbero consistere in un brusco abbassamento delle temperature accompagnato da intense nevicate che si potrebbero spingere fino in pianura e lungo le coste.



Tra lunedì e martedì le temperature potrebbero scendere su valori di oltre 10°C al di sotto della media stagionale (con minime intorno a -7°C, -8°C anche in pianura e massime intorno allo zero). A causa dei forti venti, e del conseguente effetto wind chill, le temperature percepite potranno risultare addirittura nell'ordine di -10°C-15°C, cioè di vari gradi al di sotto rispetto ai valori misurati dal termometro.

L’irruzione dell’aria gelida sul nostro Paese, attraverso la porta della Bora, sarà accompagnata tra domenica e lunedì da forti venti da nord-est sull'alto Adriatico con raffiche fino a 100 km/h.



Arriverà anche la neve in Italia. A partire dalla giornata di domenica, le zone maggiormente a rischio di abbondanti nevicate fino in pianura saranno Emilia Romagna e Marche. Verranno pertanto imbiancate anche le coste.

Si chiama Buran o Burian?

