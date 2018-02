Dopo una rimonta dell'alta pressione da lunedì 19 si profilano nuove fasi di maltempo

Tendenza meteo tra il 17 e il 26 febbraio

Il periodo in esame esordisce con la presenza di un campo di alta pressione non particolarmente solido e già in fase di indebolimento, associato a una massa d’aria nel complesso mite per la stagione che gradualmente affluirà sul nostro Paese nella seconda parte di questa settimana. Il prossimo fine settimana si prospetta quindi sostanzialmente asciutto, non freddo anche se non mancheranno le nuvole e qualche occasionale precipitazione nel settore ligure e in prossimità delle Alpi, il lunedì successivo anche nelle Isole maggiori. All’inizio della prossima settimana gradualmente vedremo l’instaurarsi di una circolazione ad andamento ciclonico in quota e il consolidarsi di un’alta pressione sull’Europa centrale. Con questa configurazione l’Italia sembrerebbe esposta a correnti nord-orientali che da mercoledì 21 dovrebbero avere effetti in termini di precipitazioni sulle nostre regioni più orientali e in quelle meridionali. Per l’Appennino centromeridionale si prospetterebbe il rischio di nevicate a quote anche basse. Con questo tipo di flusso dovremmo assistere anche a un nuovo raffreddamento, più marcato sul versante adriatico, con temperature in discesa verso valori anche sotto le medie stagionali.



IdA: < 60