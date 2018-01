Domenica pericolo valanghe elevato, in arrivo nevicate intense

Nella giornata di domenica sono previste nevicate sulle zone alpine, anche intense sulle Alpi occidentali oltre i 1.200 - 1.400 metri. Anche le Alpi orientali saranno raggiunte da deboli nevicate, a quote superiori a 1.400 - 1.600 metri. In tutta Italia sarà una giornata ventosa per venti di scirocco in rinforzo anche in quota, che contribuiranno a far salire le temperature.

Il pericolo valanghe nella giornata di domenica sarà elevato su tutto l'arco alpino, dove arriverà a un grado massimo di 3-marcato (su una scala che va da 1 a 5). In particolare sui settori di confine occidentali e settentrionali - specifica Aineva - la nuova neve maschera e rende difficile l'individuazione delle situazioni critiche precedenti. Per cui, per le escursioni e le discese fuori pista, è necessaria una buona capacità di valutazione locale del pericolo valanghe.

Le correnti meridionali che stanno investendo la Penisola favoriranno ancora condizioni di maltempo al Nord dove non mancheranno precipitazioni sparse, piuttosto intense e insistenti soprattutto all'estremo Nord-Ovest. Infatti sulle Alpi piemontesi e valdostane le nevicate saranno decisamente abbondanti con accumuli fino a un metro in 24 ore. Nel resto dell’arco alpino le eventuali nevicate saranno deboli e intermittenti. La massa d’aria mite che accompagna questa fase manterrà le temperature ben al di sopra della media, pertanto anche la quota neve resta elevata attestandosi intorno a 1100-1400 metri sulle Alpi occidentali, 1500 metri sul settore alpino centro-orientale.