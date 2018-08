Domani, 1 settembre, inizia l'autunno meteorologico 2018

Con la fine di agosto si conclude oggi l'estate meteorologica: l'autunno 2018, inteso come stagione meteorologica, avrà ufficialmente inizio domani, 1 settembre, e durerà fino alla fine di novembre.

Le stagioni meteorologiche si distinguono da quelle astronomiche perché in meteorologia l’anno viene diviso seguendo l’andamento climatico. Quindi all’inverno meteorologico corrispondono i mesi più freddi dell’anno (dicembre, gennaio e febbraio) mentre l’estate viene identificata con i mesi più caldi (giugno, luglio e agosto). I mesi che separano questi due periodi vengono identificati nella primavera (marzo, aprile e maggio) e nell’autunno (settembre, ottobre e novembre). Le stagioni meteorologiche iniziano e finiscono comprendendo tre mesi interi: l'autunno inizia il primo giorno di settembre, l'inverno il primo dicembre, la primavera l'uno marzo e l'estate inizia con il mese di giugno.

Foto: iStock/Getty images



Le stagioni astronomiche, invece, dipendono dall’inclinazione della Terra e alla sua posizione rispetto al Sole.



A determinare la maggiore o minore esposizione alla luce di un emisfero rispetto all’altro, e di conseguenza anche le date di inizio e fine delle stagioni, è l’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre rispetto all’eclittica, ossia al piano che la Terra individua orbitando intorno al Sole.

Siccome l’inclinazione dell’asse terrestre non è costante ma varia ciclicamente tra circa 22,5° e 24,5° con un periodo di 41.000 anni, le date di inizio delle stagioni variano di anno in anno. E così, ad esempio, la primavera può avere inizio il 19, 20 o 21 marzo (nei prossimi anni inizierà sempre il 20 marzo) e l’estate il 19, 20 o 21 giugno.



Equinozi e solstizi danno il via alle stagioni astronomiche: dopo il solstizio di dicembre inizia l’inverno; dopo l’equinozio di marzo inizia la primavera; dopo il solstizio di giugno comincia l’estate; dopo l’equinozio di settembre inizia l’autunno.