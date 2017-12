Cosa ci sussurra la Terra

Un gruppo di scienziati ha rilevato sul fondo dell'oceano il ronzio costante emesso dal nostro Pianeta. Lo studio, pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters di novembre ha messo insieme dati di sismografi collocati in mare. Il suono della Terra è costante, si tratta di un basso ronzio che i geofisici chiamano oscillazione libera. Per la prima volta i ricercatori sono riusciti a catturarlo; oltre a quella prodotta dai terremoti, risultato dei movimenti delle placche terrestri, esiste una vibrazione più sottile, non violenta ma perpetua di cui si cerca l’origine da anni. Si tratta di un segnale a bassa frequenza che è indipendente dai fenomeni sismici.

Essendo impossibile catturarlo a terra si è tentato di farlo sott’acqua. Il mormorio del Pianeta ha sollecitato la curiosità degli scienziati sin dal 1959, ma i primi studi completi sull'argomento sono stati portati a termine solo nel 1998 quando un team giapponese aveva dimostrato con successo che il suono era reale, senza però riuscire a misurarlo. La ricerca di oggi diventa così la prima ad aver documentato il rombo dal profondo degli oceani e ha coinvolto studiosi di scienze della terra di Parigi, Stoccarda e Oxford che hanno preso in considerazione 11 mesi di registrazioni di sismografi sparsi in oltre 3.000 km² sui fondali dell'oceano Indiano al largo del Madagascar. Il mormorio terrestre è molto silenzioso: si tratta di una vibrazione che oscilla tra i 2,9 e 4,5 millihertz, una frequenza 10000 volte più bassa di quella percepebile dagli esseri umani visto che la soglia del nostro udito parte attorno ai 20 hertz.