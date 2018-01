Continua a nevicare sulle Alpi

La perturbazione in transito in queste ore sulla regione alpina sarà rapidamente seguita da un altro sistema perturbato atlantico. Tra la prossima notte e la serata di domani attesein tutto l’arco alpino, con parziale interessamento delle aree prealpine. Si tratterà di fenomeni in qualche caso anche abbondanti, con accumuli sopra i 1500 metri circa attorno ai 40-50 cm, ma con picchi fino a 70-80 cm nel settore delle Alpi Graie e Lepontine al di sopra dei 2000 metri. Accumuli significativi al di sotto dei 1000 metri (dell’ordine di 15-20 cm) probabilmente solo nelle Alpi Retiche, alto atesine e tra le Dolomiti e il Cadore.