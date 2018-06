Clima, la Primavera 2018 in Italia è stata calda e molto piovosa

Con un’anomalia di +1.3°C, la primavera è riuscita a scalare la classifica delle più calde degli ultimi 60 anni raggiungendo il 2° posto in compagnia di quelle del 2017 e del 2001, mentre, resta saldamente al primo posto la caldissima primavera del 2007 con i suoi +1.7°C di anomalia. In questi primi cinque mesi dell’anno le temperature in Italia sono rimaste ben oltre la norma con una anomalia di +1,1°C.

Ma la primavera appena conclusa è stata caratterizzata soprattutto dalla pioggia: il surplus di pioggia primaverile, infatti, ammonta a +30% con gli esuberi più significativi al Nord-Ovest, al Centro e in Sardegna. Da gennaio ha piovuto complessivamente molto di più del normale con quantitativi superiori di poco più di un quarto rispetto alla norma.



Maggio piovoso da Nord a Sud

Con una anomalia di +1.4°C, invece, maggio si colloca al 6° posto fra i più caldi degli ultimi 60 anni a pari merito con quello del 2015 (in questo caso in vetta alla classifica c’è il maggio del 2003 con +2°C di anomalia). Questo risultato è comunque notevole viste le numerose piogge che hanno interessato l’Italia.

Al Nord-Ovest ha piovuto mediamente un giorno su 2, al Nord-Est e al Centro un giorno su tre. Tuttavia le anomalie più significative (dal doppio al triplo delle piogge) sono state osservate al Sud e in Sardegna.