Clima, Aprile 2018 è il 400esimo mese consecutivo più caldo della norma

Se il mese di Aprile 2018 per l’Italia è stato un mese di caldo record, anche a livello globale le temperature medie di terre emerse e oceani sono rimaste ben oltre la norma in gran parte del Pianeta, con una anomalia di +0.83°C è stato il terzo aprile più caldo degli ultimi 139 anni. Più caldi solo l’aprile 2017 (+0.89°C) e l’aprile 2016 (+1.08°C). Come pubblicato nel report mensile della NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration, Aprile 2018 segna il 400esimo mese consecutivo più caldo della media del XX secolo. In pratica, l’ultimo mese più freddo della norma risale al dicembre del 1984, più di 33 anni fa.

In quattro dei sei continenti Aprile 2018 è stato uno dei 5 mesi di aprile più caldi di sempre e, per alcuni di essi (Europa e Sud America), è stato il più caldo in assoluto. Le anomalie più evidenti in Europa, Sud America, Russia orientale e Australia, dove le temperature sono rimaste di 3 gradi o più sopra la norma. Al di sotto della norma, invece, il Canada e gli Stati Uniti orientali dove l’anomalia è stata di -3°C o addirittura inferiore.



Da inizio anno la media delle temperature è rimasta oltre la norma sia per terre emerse che oceani. L’anomalia complessiva dei primi 4 mesi del 2018 è di +1.23°C sopra la media del XX secolo, la sesta più alta dal 1880, quando iniziarono le misurazioni.