Ciclone verso la Grecia: allerta per forti venti, mareggiate e piogge abbondanti

Il profondo vortice di bassa pressione sullo Ionio, che negli ultimi giorni ha solo sfiorato l'estremo Sud dell'Italia, è diventato un TLC (Tropical Like Cyclone), detto anche Medicane, ovvero un piccolo ma intenso ciclone Mediterraneo che presenta caratteristiche simili ai cicloni tropicali. Non si tratta di un uragano e non è diretto verso l'Italia, bensì verso la Grecia dove sono attese forti piogge, venti intensi e mareggiate.

Per i settori del Peloponneso, Creta, le Cicladi, Eubea e la penisola dell'Attica è scattata l'allerta rossa per il rischio di pioggia forte e vento con raffiche di tempesta.

Entro le prossime 24-48 ore potrebbero cadere addirittura oltre 150-200 litri di pioggia per metro quadrato. Le raffiche di vento superano già i 50-60 chilometri orari con raffiche che arrivano anche a 80 km/h, ma nelle prossime ore potrebbero aumentare ulteriormente. I forti venti potrebbero provocare delle mareggiate lungo le coste esposte con onde che potrebbero raggiungere anche i 4-5 metri di altezza.