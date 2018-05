Calotta artica, sfiorato il record minimo ad Aprile

Durante il mese di Aprile l'estensione della calotta artica è rimasta ben al di sotto della media sfiorando di poco il record minimo dell'aprile 2016. I ghiacci della calotta artica, infatti, hanno raggiunto un'estensione media di 13 milioni di chilometri quadrati, ben 980 mila chilometri quadrati in meno rispetto alla media, una superficie pari a 3 volte l'Italia. Poco mancava al record dell'aprile 2016: sarebbero bastati, infatti, "solo" 20 mila chilometri quadrati in meno. Per il National Snow and Ice Data Center, che da anni monitora lo stato di salute dei ghiacci dell'Artico, si tratta quasi di un pari merito che non promette nulla di buono per la stagione estiva.

Il mese di aprile è stato ancora troppo caldo. La temperatura a 925hPa, ossia a 800 metri dal livello del mare, si è mantenuta in media tra i 3 e i 5 gradi al di sopra della norma con picchi addirittura di 10 gradi oltre la norma sul Mare della Siberia orientale.