Caldo intenso soprattutto al Sud e nelle Isole

La temporanea espansione dell'anticiclone nord-africano garantisce un weekend con tempo stabile e soleggiato in gran parte del Paese. Le temperature, oggi in calo al Sud e in rialzo su Centro-Nord e Sardegna, domani sarano in aumento in tutta Italia.

I valori massimi nella giornata di domenica potranno superare i 30 gradi da Nord a Sud, con punte intorno ai 32°C al Nord e picchi fino a 33-35 gradi nelle zone interne delle Isole Maggiori.

Le giornate in cui il caldo sarà più intenso al Centro-Sud saranno, però, quelle di lunedì e martedì.

Foto: iStock/Getty Images



All'inizio della prossima settimana assisteremo a un aumento dell'instabilità a partire dal Nord-Ovest. Lunedì, nel settore dell'alto Adriatico e in tutto il Centro-Sud, il tempo sarà ancora in prevalenza soleggiato e, soprattutto, caldo. In queste zone, infatti, il termometro potrebbe arrivare a segnare i 33-34 gradi, con picchi anche superiori nel settore centrale tirrenico e in Sicilia.

Da mercoledì questa temporanea fiammata tenderà ad attenuarsi, lasciando spazio a temperature che saranno ancora tipiche dell'estate ma più in linea con i valori stagionali.