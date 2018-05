Caldo estivo al Sud per tutto il Ponte del 1° maggio

Nelle ultime settimane abbiamo vissuto un primo vero assaggio d'estate con temperature che hanno già raggiunto i 28-30 gradi in diverse zone del Paese, superando, in alcuni casi, anche dei record storici per il mese di aprile. E' stato il caso di Pisa con i 27°C raggiunti sabato 21 aprile ma anche di Venezia con 26.6°C, Trieste con 29°C (eguagliando il record del 2000) e Grosseto con 29.4°C raggiunti di venerdì 20 aprile.



Questo intenso anticiclone, negli ultimi giorni, ha iniziato a indebolirsi: tra giovedì e venerdì il calo è stato sensibile al Nord e, ad esempio, a Torino si è passati dai 25°C di giovedì ai 18°C di venerdì, a Milano da 26°C a 22°C, a Bologna da 28°C a 23°C.

Se però il caldo si è fatto meno intenso al Nord, al Sud il caldo estivo durerà per tutto il weekend e il Ponte del 1° maggio fino, dunque, a metà della prossima settimana con temperature tipiche anche di inizio o metà giugno.

Per quanto riguarda le regioni centro-settentrionali le temperature resteranno più o meno stazionarie fino all'inizio della prossima settimana, quando, per il transito della prima perturbazione di maggio, l'Italia verrà raggiunta da aria più fresca che favorirà un calo termico soprattutto al Centro-Nord.