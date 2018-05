Caldo anomalo in Europa: temperature estive

L’Anticiclone delle Azzorre è già presente da diversi giorni sull’Europa centro-settentrionale e si estende fino al settore del Baltico. Sta determinando anche oggi una fase di tempo stabile e soleggiato su gran parte dell’Europa centrale. Dopo il caldo anomalo di metà aprile, in molti Paesi europei in questi giorni siamo tornati a temperature estive con picchi che sfiorano i 30 gradi. Sono infatti previsti nelle prossime ore ben 29°C a Parigi, 28°C a Francoforte e 27°C a Londra e Zurigo. Lunedì, giornata festiva nel Regno Unito per il May Bank Holiday Monday, la temperatura massima a Londra ha raggiunto i 28°C così come in diversi altri settori del Paese. La temperatura media per questa decade di maggio a Londra si dovrebbe attestare sui 18 gradi.

Nella giornata di mercoledì l’anticiclone alle alte latitudini muoverà il suo centro in direzione della Russia mantenendo comunque la sua sfera di influenza estesa fino a gran parte della Scandinavia e l’area del Baltico. Più a ovest le Isole Britanniche vedranno il passaggio di una perturbazione atlantica con piogge diffuse e localmente intense a iniziare dall’Irlanda e un significativo calo termico.