Burian o Buran? L'eccezionale ondata di gelo arriva dalla Siberia

In rete alcuni definiscono come "Burian" questa eccezionale ondata di gelo che sta per irrompere sul cuore dell'Europa: in realtà il termine corretto è "Buran", un vento gelido siberiano. L’aria gelida arriva infatti direttamente dalla Siberia e per raggiungere il nostro Paese compirà una distanza di circa 5.800 chilometri. Nelle zone d’origine, le temperature al suolo toccheranno i -35°C, addirittura -40°C!

Curiosità: si chiama Buran o Burian?

Questo vento gelido che alcuni chiamano "Burian" in realtà si chiama "Buran" e ha origine dal settore russo-siberiano, ad est degli Urali nei pressi del bassopiano sarmatico siberiano: si tratta di un vento forte da NE o E-NE che soffia in Siberia ed è accompagnato da freddo intenso che dà origine a vere e proprie tempeste di neve. Quando il Buran, erroneamente chiamato "Burian", scavalca gli Urali può invadere anche l'Europa e arrivare fino all'Italia (seppur attenuato rispetto alle origini).



Ma come mai si chiama Buran e non Burian? Il termine Buran ha origine dalla parola russa буран e da quella turca burağan, "vento molto forte". La radice comune è bor- che significa "volgere, trascinare". Quindi Buran e Burian sono esattamente la stessa cosa, è solo la pronuncia corretta a definirne la differenza.