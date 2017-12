Bollettino neve Italia: mercoledì pericolo valanghe marcato sul settore alpino centro-orientale

Nella giornata di mercoledì 27 dicembre il pericolo valanghe sarà di grado marcato (pari a 3 su una scala da 1 a 5) su gran parte del settore alpino centro-orientale.

Bollettino neve

Per la giornata di mercoledì si prospetta un marcato peggioramento del tempo al Centro-Nord, in Sardegna e Campania a causa dell’arrivo di una intensa perturbazione atlantica. Sarà accompagnata da piogge abbondanti, ma anche da molta neve in montagna al Nord. In particolare nevicherà abbondantemente al di sopra di 800-1000 metri sulle Alpi centrali e orientali con accumuli in 24 ore anche superiori al mezzo intorno ai 1500 metri di quota.