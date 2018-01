Australia: tartarughe a rischio

Uno studio condotto dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti insieme agli scienziati australiani del Department of Environment and Heritage Protection ha dimostrato che la popolazione maschile delle tartarughe verdi è in rapido declino da circa due decenni. Il sesso della tartaruga è determinato dalla temperatura di incubazione delle uova: in condizioni più calde nascono più femmine. Anche in questa occasione quindi la colpa sarebbe dei cambiamenti climatici.

Gli esperti hanno analizzato due popolazioni di tartarughe marine della Grande Barriera Corallina australiana e hanno lanciato l'allarme. Nelle zone più fredde del sud il numero di femmine di tartarughe verdi si attesta tra il 65% e il 69%. Nella punta settentrionale più calda del reef la quota raggiunge il 99,8% della popolazione. Si sta così rischiando una completa femminizzazione. "Considerando che il sesso delle tartarughe marine dipende dalla temperatura alla quale l'uovo viene incubato e tenendo presente che le temperature più calde producono più femmine, siamo preoccupati che i cambiamenti climatici possano causare questo effetto", afferma nello studio il biologo marino del NOAA, Camryn Allen.

La temperatura "ideale" che produce il 50% di maschi e il 50% di femmine è di circa 29 gradi. Qualsiasi variazione di circa 1 o 2 gradi potrebbe rischiare di far nascere tutte femmine o di portare alla morte embrionale. Le temperature medie nella Grande Barriera Corallina hanno superato di gran lunga i 29 gradi. Dopo che due eventi di "coral bleaching" (lo sbiancamento su larga scala dei coralli provocato dall'aumento delle temperature) si sono verificati negli ultimi 2 anni nella famosa barriera corallina, gli impatti del cambiamento climatico continuano ad essere fonte di grande preoccupazione per gli australiani.

"L'Australia deve adottare obiettivi ambiziosi in materia di cambiamenti climatici per salvare la barriera corallina e le sue creature uniche, ma intanto è necessario prendere misure immediate: una possibilità è costituita dall'utilizzo di tele ombreggianti sulle spiagge principali di nidificazione, come a Raine Island, per abbassare le temperature dei nidi e produrre più maschi" queste le parole di Dermot O'Gorman, del WWF Australia.