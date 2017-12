Attenzione al pericolo valanghe sulle Alpi

In base ai dati forniti dal bollettino Aineva, nella giornata di sabato 30 dicembre il pericolo valanghe sarà di grado marcato (pari a 3 su una scala da 1 a 5) su gran parte del settore alpino. Il rischio risulta più elevato sul settore centro-orientale.

Attenzione al settore di confine della Valle D'Aosta: a causa delle nevicate in arrivo, sulle Alpi Graie settentrionali il pericolo valanghe è in aumento, fino a grado 4-forte nelle zone del Monte Bianco e di La Thuile ed è in possibile rialzo, secondo il bollettino Aineva, anche lungo tutta la dorsale di confine con Francia e Svizzera, fino al Monte Rosa e alla Val di Rhemes. Problemi tipici valanghivi oltre i 2000 metri di quota: neve fresca (attesi almeno 50 cm, localmente quantitativi maggiori nelle zone in rialzo a 4-forte) e neve ventata.