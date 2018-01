Arriva la sabbia del Sahara: miti e umidi venti di Scirocco portano sull'Italia granelli di sabbia sahariana

Sabbia sahariana sull'Italia

I venti di Scirocco si sono rinforzati e hanno sollevato in atmosfera sabbia dal deserto del Sahara trasportandola sulla nostra Penisola. Questi stessi venti miti meridionali sono stati responsabili di una impennata delle temperature con valori sensibilmente sopra la norma, in particolare al Centro-Sud, dove si stanno superando i 20 gradi: registrati 24°C a Palermo, 20°C a Roma, 19°C a Napoli.



I forti venti di Scirocco, le cui raffiche superano anche gli 80 km/h, stanno trasportando sabbia sahariana (pulviscolo) sulle nostre regioni a partire dalla Sardegna e dalle regioni centro-settentrionali per poi interessare domani anche il Sud.

Il pulviscolo è responsabile di un aumento della probabilità di deboli e isolate pioviggini perché farà da nucleo di condensazione per l’umidità presente nell'aria che cadrà al suolo sotto forma di pioggia.

In queste mappe è visibile la quantità di sabbia sollevata e trasportata dalle correnti meridionali, dal Sahara verso l'Italia. Fino a martedì lo Scirocco indirizzerà questo pulviscolo verso l'Italia. Sconsigliato quindi lavare le auto. La pioggia innescata dalla perturbazione e dalla presenza del pulviscolo sahariano scaricherà al suolo parte della polvere sospesa nell'aria.