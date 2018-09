Allarme microplastiche

Uno studio disvolto tra Genova, Grosseto, l'Isola del Giglio, Ventotene e Napoli riporta notizia allarmanti per la nostra salute.. Sono stati analizzati più di 200 organismi marini tra pesci e invertebrati comunemente consumati e pescati in Italia, come acciughe, triglie, merluzzi, scorfani, gamberi e cozze.